Ragnar Klavani koduklubi Liverpool sai reedel häid uudiseid - keskkaitsja Joel Matip sai rahvusvaheliselt jalgpalliliidult (FIFA) loa klubi eest taas mängida.

Suvest alates Liverpoolis palliv Matip oli detsembri keskpaigast alates vigastatud ning kuigi Saksamaalt pärit Kameruni juurtega pallur sai juba paar nädalat tagasi oma hüppeliigese korda, ei julgenud Liverpool meest omapärasel põhjusel mängu saata - nimelt oleks see võinud halvemal juhul neile kaasa tuua punktikaotuseid.

Matipi ümber valitsenud segaduse põhjuseks oli Kameruni jalgpalliliit. Varem Aafrika riigi koondist esindanud 25-aastane Matip teatas juba poolteist aastat tagasi, et ei soovi enam kamerunlaste eest mängida, tuues põhjuseks sealse alaliidu organisatoorse küündimatuse. Hetkel käivaks Aafrika Rahvuste Karikaturniiriks lisas Kamerun aga Matipi sellest hoolimata esialgsesse koosseisu ning hakkas seejärel Matipi ja Liverpooli "karistuseks" kiusama.

Nimelt oleks Kameruni vutiliidul tulnud Matipi koondisekutsest keeldumise puhul esitada Liverpoolile dokument, mis kinnitab, et mängija võib koondisemängude ajal klubi esindada. Kuigi koondise esindamine ei ole ühelegi mängijale mõistagi kohustuslik, on säärase regulatsiooni eesmärgiks koondisi kaitsta olukorras, kus klubi ei soovi mängijat rahvusmeeskonna juurde lubada. Kuna Matipi juhtumi puhul oli aga selge, et tegu oli mehe enda otsusega, leidis asja uurinud FIFA, et kaitsja võib Aafrikas toimuva turniiri ajal klubi eest mängida.

Matip jäi segase olukorra tõttu eemale kahest kohtumisest - eelmisel pühapäeval toimunud mängust Manchester Unitediga ning kolmapäevasest karikamängust Plymouthiga. Väljaande Liverpool Echo kohaselt võib sellesse nimekirja ilmselt lisada ka tänase mängu Swansea Cityga - Liverpooli peatreener Jürgen Klopp andis mõista, et kuna Matip polnud eelseisva mängu ettevalmistustel piisavalt kaasatud, alustab ta tõenäoliselt pingilt ning teeb oma tagasitulekumängu kolmapäevases liigakarikamängus Southamptoni vastu.