Hea päev Liverpoolile: mõlemad Manchesteri klubid viigistasid

Inglismaa Premier league´is sai täna häid uudiseid Ragnar Klavani koduklubi Liverpool. Õhus oli võimalus, et nii Manchester City kui Manchester United sammuvad Liverpoolist turniiritabelis mööda, ent läks teisiti.

Manchester United viigistas 34. vooru kohtumises koduväljakul Swansea City`ga 1:1. Wayne Rooney viis ManU 45. minutil penaltist juhtima, kuid 79. minutil Gylfi Sigurdsson võrdsustas seisu.

Manchester City mängis võõrsil 2:2 viiki Middlesbrough´ga. Alvaro Negredo ja Calum Chambers viisid kahel korral Middlesbrough juhtima, kuid Sergio Agüero (penaltist) ja Gabriel Jesusi tabamused seadsid jalule viigi. Jesus vormistas lõppseisu 85. minutil.

Liverpool säilitas liigatabelis 66 punktiga kolmanda koha. Ka Manchester Cityl on punkte 66 ja Manchester Unitedil 65. Kõigil kolmel on peetud 34 kohtumist. Sellesse seltskonda võib veel tõusta Londoni Arsenal, kellel on 60 punkti, aga kaks mängu vähem peetud.

Inglismaa liiga liider Londoni Chelsea alistas võõrsil Evertoni 3:0 ja kasvatas vahe Tottenham Hotspuri ees seitsmele punktile. Chelsea on kogunud 81 (34 mängu) ja Tottenham 74 (33 mängu) punkti.