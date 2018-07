Hazard vihjas klubist lahkumisele: vahest on aeg avastada midagi uut

Belgia jalgpallikoondise poolkaitsja Eden Hazard vihjas pärast MMi pronksimängu 2:0 võitu Inglismaa üle, et võib sel suvel Chelseast lahkuda.

"Pärast kuut suurepärast aastat Chelseas võib olla saabunud aeg avastada midagi uut," sõnas Hazard Belgia väljaandele HLN. "Kindlasti pärast MMi ma otsustan, kas jään või lahkun, kuid lõpliku otsuse teeb Chelsea - kas nad tahavad mul minna lasta. Te teate minu eelistatud sihtkohta."

Varem on Hazard korduvalt vihjanud, et unistab Madridi Realis mängimisest. Kui belglaselt küsiti Chelsea uue peatreener Maurizio Sarri kohta, vastas ta: "Teadsime juba mõnda aega, et Sarri tuleb uueks peatreeneriks. Kas ta on hea juhendaja? Kui ta aitab meil tiitleid võita, siis küll."