Harry Kane'i vigastus osutus arvatust tõsisemaks

Nädalavahetusel Tottenhami liigamängus hüppeliigest vigastanud Harry Kane peab pidama mitmete nädalate pikkuse mängupausi.

24-aastane Kane sai viga, kui põrkas kokku Bournemouthi väravavahi Asmir Begovićiga. Kane on viimase paari hooaja jooksul veel kaks korda sama hüppeliigest sarnasel moel vigastanud, viimati jättis ta seetõttu vahele kümme kohtumist.

Kui esialgu arvati, et vigastus väga tõsine ei ole, siis nüüd on uued analüüsid kinnitanud, et Inglismaa koondise ründaja saab uuesti platsile tulla alles aprillis.

Kui Tottenhami jaoks on selgelt tegu kehva uudisega, siis mõnede Inglismaa asjatundjate hinnangul võib Inglismaa koondise jaoks olla tegu isegi hea asjaga - nii saab Kane enne suvist MM-finaalturniiri oma kehale puhkust anda ning võib seeläbi suvel värskem olla.