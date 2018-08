Harry Kane: Tottenhamil on aeg hakata tiitleid võitma

"Tottenham on palju arenenud viimaste hooaegade jooksul, aga ainus viis edasi liikumiseks on hakata tiitleid võitma," vahendas Eurosport Harry Kane'i sõnu. "Me pole enam noored."

"Mängijad on jõudnud vanusesse, kus me oleme juba kogenumad ja tahame hakata tiitleid võitma. Peame pingutama selle nimel."

Tottenham võitis viimati tiitli 2008. aastal, kui Inglismaa liigakarika finaalis alistati 2:1 Londoni Chelsea. Mauricio Pochettino käe all on Tottenham saavutanud stabiilsuse. Viimased kolm hooaega on lõpetatud Premier League'is esikolmikus.