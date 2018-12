Harry Kane ordeni saamisest: arvasin, et midagi on valesti

Inglismaa koondise kapten Kane, kes vedas meeskonna suvisel jalgpalli MM-il poolfinaali ning oli kuue väravaga turniiri suurim väravakütt, pälvis MBE kategooria ordeni.

Tunnustusest sai Kane teada detsembri alguses toimunud kohtumise eel Southamptoniga. "Meile tule koju kiri, mille avas minu kihlatu Kate," rääkis Kane. "See oli enne kohtumist Southamptoniga."

"Tavaliselt Kate mulle enne kohtumist ei helista. Tookord oli mul vastamata kõne ja sõnum sisuga: "Kas sa saaksid vastata?" jätkas inglane. "Arvasin, et midagi on valesti! Kate oli väga elevil ning ütles, et saan kuningannalt tunnustuse."

OBE kategooria ordenid pälvisid Inglismaa koondise peatreener Gareth Southgate ja tänavuse Tour de France'i võitnud Geraint Thomas.