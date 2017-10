Harry Kane jääb Manchester Unitediga mängust eemale

Tottenham Hotspuri jalgpalliklubi esiründaja Harry Kane jätab reielihase vigastuse tõttu homse kohtumise Manchester Unitediga vahele.

"Klubi arst ja meditsiiniline personal tegid otsuse, et seda riski ei ole mõtet võtta. Pole mõtet riskida vigastuse süvenemisega," sõnas Tottenhami peatreener Mauricio Pochettino, vahendab BBC.

Treener lisas, et 24-aastast Kane`i vaevab vasaku jala reielihase kerge venitus.

Kane on Premier League'i suurim väravakütt, olles üheksa vooruga löönud kokku kaheksa väravat. Enne homset Old Traffordil peetavat mängu jagavad Manchester United ja Tottenham teist kohta 20 punktiga. Liider Manchester City, kes sõidab homseks külla West Bromwichile, on neist viie punkti kaugusel.

Premier League`i mängud laupäeval:

14.30 Manchester Utd - Tottenham

17.00 Arsenal - Swansea

17.00 Crystal Palace - West Ham

17.00 Liverpool - Huddersfield

17.00 Watford - Stoke City

17.00 West Bromwich - Manchester City

19.30 Bournemouth - Chelsea