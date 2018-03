Halb uudis Liverpoolile: põhimees jääb Meistrite liiga mängudest eemale

Inglismaa jalgpallikoondist esindades vigastada saanud Liverpooli kaitsemängija Joe Gomezi trauma osutus nii tõsiseks, et ta peab järgmise kuu alguses toimuvad Meistrite liiga veerandfinaalkohtumised Manchester Cityga vahele jätma.

Gomezit, kes sai vigastada reedel Hollandiga kohtumise kümnendal minutil, ootab vähemalt kuuajaline mängupaus, teatab ESPN. See jätab ta eemale nii mõlemast euromängust Cityga kui Premier League`i kohtumistest Crystal Palace`i, Evertoni ja Bournemouthi vastu.

Inglismaa koondise arstide tehtud esialgne röntgenuuring oli seejuures näidanud, et Gomezi pahkluuvigastus pole kuigi tõsine.

Kolmandat korda rahvuskoondist esindanud Gomez on olnud tänavu Liverpooli jaoks tähtis mängumees - tema arvel on sel hooajal 29 kohtumist. Gomezi eemalejäämine on seda valusam, et Liverpooli peatreener Jürgen Klopp ei saa veel lähiajal kasutada ka teist paremkaitsjat, Nathaniel Clyne`i, kes alles taastub vigastusest.