Halb uudis: Liverpooli esiründaja hooaeg on lõppenud

Ragnar Klavani koduklubi Liverpooli tänavuse hooaja parim väravakütt Sadio Mane läheb põlveoperatsioonile ning sel hooajal enam platsile ei naase.

"Me ei ole kindlad, millal, aga teame, et Sadio vajab operatsiooni," sõnas klubi peatreener Jürgen Klopp pressikonverentsil enne homset liigamängu Stoke Cityga. "Sel hooajal oleks tal võimatu mängida. Hea uudis on aga see, et ta on järgmiseks hooajaks valmis. Peame olema õnnelikud, et tal niigi hästi läks."

Senegallasest ääreründaja on sel Premier League'i hooajal löönud 27 mänguga 13 väravat, mis teeb temast klubi parima väravaküti. Mees sai vigastada eelmisel nädalavahetusel linnaderbis Evertoni vastu.