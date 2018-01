Hääletama! Ragnar Klavan kandideerib Liverpooli kuu mängijaks

Liverpool FC kodulehel on lahti löödud detsembrikuu parima mängija hääletus. Mõistagi on valikus ka Ragnar Klavan, kes sai aasta viimasel kuul kirja koguni seitse mängu kaheksast võimalikust.

Uue aasta esimesel päeval löödud võiduvärav Burnley vastu idee poolest detsembrikuu arvestusse ei mahu, aga võib kindel olla, et fännidel on esimese asjana meeles just see!

Oma valiku saab teha siin!