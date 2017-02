Manchester City peatreener Pep Guardiola oli pärast 4:0 võitu West Hami üle oma meeskonna esitusega väga rahul - iseäranis meeldis talle klubi värske täienduse Gabriel Jesuse esitus.

Juba suvel Citysse ostetud, kuid jaanuarini kodumaal Brasiilias mänginud Jesus sai oma Premier League'i algkoosseisudebüüdil hakkama värava ja väravasööduga ning valiti ka mängu parimaks.

"Selliste asjadega ei tea sa kunagi ette, mis juhtub. See on nagu arbuusi ostmine - sa pead lahti tegema, et näha, kas see on hea või mitte," tõmbas Guardiola mängu järel filosoofilisi poognaid, viidates sellele, et tal ei olnud enne mängu täpset aimu, kuidas 19-aastane brasiillane Inglismaal hakkama saab.

"Kõik eeldused on tal olemas. Jesus on võitlejahing tõelise väravavaistuga."