Guardiola võib Manchesteri derbile varumehed peale saata

Manchester City peatreener Pep Guardiola peab Meistrite liiga veerandfinaali Liverpooliga sedavõrd tähtsaks, et kavatseb nädalavahetusel toimuval suurmängul Manchester Unitediga põhimängijatele koguni puhkust anda.

City jaoks on Premier League'i tiitel juba sisuliselt hilissügisest saati põhimõtteliselt kindel olnud, ent kui nad laupäeva õhtul Unitedit võidavad, kindlustavad nad tiitli ka matemaatiliselt. Sellest hoolimata võib Guardiola teha julge sammu ning idee poolest Premier League'i hooaja ühes suuremas mängus põhimängijatele puhkust anda.

Põhjuseks on mõistagi Meistrite liiga veerandfinaal Liverpooliga - avamäng peetakse juba ülehomme, korduskohtumine aga järgmisel teisipäeval.

Goal.com kirjutab, et Guardiola on oma otsused juba teinud ning mõnedele võtmemängijatele öelnud, et nad saavad laupäeval puhkust.