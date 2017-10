Guardiola veidrale hädaldamisele vastati stiilselt

Manchester City peatreener Pep Guardiola kurtis pärast liigakarikamängu Wolverhampton Wanderersiga, et sellise palliga, millega mängiti, ongi raske väravaid lüüa.

City suutis liigaaste madalamal palliva Wolvesi vastu oma paremuse maksma panna alles penaltiseerias, olles eelnevalt 120 minutit mänginud väravateta viiki.

Kohtumise järel süüdistas Guardiola oma tiimi rünnaku impotentsuses kasutusel olnud palli. Premier League'is kasutatakse Nike'i palle, Meistrite liigas Adidase nahkkerasid, liigakarikasarjas olid aga mängus hoopis Mitre pallid.

"Sellise palliga väravaid lüüa oleks täielik ime," virises Guardiola pärast kohtumist. "See pall on täiesti vastuvõetamatu. See ei ole pall professionaalse jalgpalli jaoks. Saame seda küll paar päeva varem treeningutel kasutada, kuid kui pall on halb, on ta seda ühe päeva, kaks päeva, kogu nädala ja kogu aasta, seal ei ole vahet."

Liigakarikasarja korraldav Football League tuli täna välja vastulöögiga. "Mitre pallid, mida kasutati, on täpselt samad pallid, mida kasutatakse ka näiteks Inglismaa esiliigas. Kõiki neid testitakse FIFA kvaliteediprogrammi abil ning need vastavad FIFA Quality Pro standarditele. Kõik pallid, mida professionaalses jalgpallis kasutatakse, peavad nendele nõuetele vastama," seisis avalduses.

"Võtame härra Guardiola ja Manchester Cityga ühendust, et täpsustada, mis neid täpsemalt nende edasipääsu juures häiris."