Guardiola üllatav avaldus: meile pakuti jaanuaris Pogbat!

Manchester City jalgpalliklubi peatreener Pep Guardiola avalikustas, et Manchester United tahtis jaanuaris oma tähtmängija Paul Pogba maha müüa.

Guardiola sõnul sai Manchester City jaanuaris vutiagent Mino Raiolalt - kes esindab nii Pogbat kui Henrikh Mkhitaryani - teada, et mõlemad mängumehed on müügilehel, kirjutab BBC.

Guardiola keeldus täpsustamast, kas ta oli prantslase palkamisest huvitatud ning ütles vaid, et Pogba on "erakordne mängumees ja tõeline tippjalgpallur".

Pogba, kes liitus Unitediga 2016. aastal rekordilise 89 miljoni naela eest, jäi jaanuaris ikkagi oma koduklubisse, kuid Mkhitaryan müüdi Arsenali.

Raiola ütles BBC-le, et tema otse Guardiolaga ei suhelnud, kuid andis Cityle tõesti teada, et lisaks Mkhitaryanile on ka Pogba saadaval.

Manchester City, kes juhib Inglismaa meistriliigat juba 16 punktiga, võtab homme vastu just Manchester Unitedi ning kindlustaks võidu korral ka tänavuse meistritiitli.