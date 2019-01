Guardiola pärast üheksaväravalist võitu: parim viis vastase austamiseks on väravaid lüüa

City oli poolfinaali avakohtumises juba poolajaks 4:0 ees, ent meeskonna peatreener Pep Guardiola käskis pärast pausi meeskonnal sama hooga edasi mängida.

"Arutasime poolajal selle üle, kas võtta rahulikumalt, kuid minu arvates on väravate löömine parim viis vastase austamiseks," lausus Guardiola pärast kohtumist. "Kui sa võtad hoo maha, siis sa ei austa vastast. Sellises olukorras parim viis käitumiseks on just see, mis tegime. Loomulikult peame ka korduskohtumist tõsiselt võtma."

"Kui sa juhid 4:0 ja lõpetad mängimise, siis sa ei austa ei vastast ega võistlust," lisas hispaanlane.

"Ma ei usu, et oleksime suutnud oma kvaliteediga midagi paremini teha," lausus Burton Albioni peatreener Nigel Glough. "Kahe võistkonna tasemevahe oli lihtsalt liiga suur. Meil on põhjust täna siiski tähistada. Mitte mängu tulemuse tõttu, vaid sellepärast, et Burton Albion üldse poolfinaali jõudis. Arvatavasti ei jõua me enam kunagi nii kaugele, seega on praegune klubi jaoks võimas saavutus. On mitmeid klubisid, kes pole siia jõudnud. "

Poolfinaali korduskohtumine peetakse kahe nädala pärast Burton Albioni kodustaadionil.