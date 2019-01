Guardiola: palkade ebavõrdsus lõppeb suure tüliga riietusruumis

Manchester City oli väga huvitatud Ajaxi poolkaitsja Frenkie de Jongi ostmisest, kuid Guardiola andis nüüd mõista, et on isegi õnnelik, et 21-aastane hollandlane liitub suvel hoopis Barcelonaga. Põhjus on selles, et De Jong nõudis palganumbriks koguni 300 000 naela nädalas, mis oleks ta tõstnud klubi enimteenivaks mängijaks Sergio Agüero kõrvale.

"Me üritame ühtlase palgatasemega riietusruumis head läbisaamist hoida. Kui õiget tasakaalu ei ole, läheb riietusruumis alati suureks tüliks," tunnistas Guardiola.

"Citys on väga oluline, et mitte vaid kaks või kolm mängijat ei teeni kõrget palka, väga-väga paljud teenivad. See hoiab asjad tasakaalus ja ma olen City jõupingutuse eest tänulik," lisas mullu kevadel City Inglise meistriks vedanud hispaanlane.

Hetkel hoiavad Guardiola hoolealused koduliigas teist kohta, jäädes Liverpoolist maha nelja punktiga.