Guardiola loetelust jäi üllatuslikult välja Madridi Real, mis on viimasel viiel aastal koguni neljal korral kroonitud UEFA Meistrite liiga võitjaks.

Reali peatreener Santiago Solari leiab, et endine Barcelona boss ei jätnud Reali juhuslikult välja. "Ma arvan, et Realist möödavaatamine oli tahtlik. Aga ma ei hakka viimase kümnendi üle arutlema, sest Madridi Real on sajandi ja kõigi aegade parim klubi," teatas Solari Hispaania meediale.