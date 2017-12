Guardiola Manchesteri derbi eel: ennem lõpetan karjääri, kui hakkan bussi parkima

Täna toimuv Manchesteri derbi meenutab juba mõnda poksivõistlust, kus vastased teineteist mõnitades psühholoogilist eelist üritavad saada.

Viimase mahklaka repliigi vastaste suunas on pildunud Manchester City loots Pep Guardiola, kes lubab, et ta oma kolleegi Jose Mourinho kombel täna kindlasti bussi parkima ei hakka.

Küsimusele, mis juhtub, kui tema söödumängule orienteeritud jalgpall enam tulemusi ei too, vastas Guardiola (Daily Mail): "Kui see juhtub, siis ma lõpetan karjääri. Ma ei saa lihtsalt teisiti. Ma võin küll sügavamalt kaitsta, kuid ma tahan palli vallata ja mängida."

Guardiola tunnistas, et tal oli karjääri alguses oma praeguseks välja kujunenud stiili osas kõhklusi, kuid see oli vaid ajutine peataolek.

"Mul olid alguses kahtlused, aga mul oli õnne, et see oli Barcelona B-meeskonnaga, mitte siin, kõrgemal tasemel. Me mängisime ühe mängu nädalas väikestel kunstmuruväljakutel. Ütlesin: "Mul ei ole muud võimalust, sest plats on nii väike." Järgmisel päeval mõtlesin ümber. Alternatiiv mängida vastu oma sisemisele veendumusele ei olnud mulle piisavalt meeltmööda. Ning hea oli, et nii tegin, sest hooaja lõpus olime meistrid ja tõusime kõrgemasse liigasse," meenutas ta oma esimest peatreeneritööd 2007. aastal Hispaanias.

Manchester Unitedi ja Manchester City kohtumine Old Traffordi staadionil algab Eesti aja järgi kell 18.30. Kell 14 on vastamisi Southampton ja Arsenal, kell 16.15 teises klassikalises derbis Liverpool ja Everton.

Tabeliseis: