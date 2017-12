Guardiola lükkas süüdistused ümber: Manchester City ei läinud pidutsemisega liiale

Manchester City jalgpalliklubi peatreener Pep Guardiola ütles, et ta julgustas oma mängijaid Manchester Unitedi üle saavutatud 2:1 võidu järel suurepärast tulemust tähistama, kuid pidutsemisega ei mindud liiale.

Pärast pühapäevast Manchesteri derbit kirjutati Inglise meedias, et suurmängu järel läks riietusruumide juures rüseluseks ning Unitedi peatreener Jose Mourinho, kes läks City mängijaid korrale kutsuma, valati vee ja piimaga üle. City abitreener Mikel Arteta lahkus aga staadionilt peahaavaga, kuna teda visati plastpudeliga.

Guardiola vastas BBC küsimusele, kas mängijad läksid tähistamisega liiale: "Ei, mitte mingil juhul."

"Inimesed peavad mõistma, et me olime õnnelikud. Võitsime Manchester Unitedit, kes on meie üks tugevamaid rivaale. Oleks Manchester United võitnud, oleks ka nemad riietusruumis võitu tähistanud," lisas hispaanlane.

Gurdiola sõnul esitavad nad Inglismaa Jalgpalliliidule juhtunu kohta selgituse, kuid selle sisu ei soovinud hispaanlane avaldada.

City derbivõit tähendas, et nad pikendasid oma võiduseeria Premier League`is rekordilise 14 mänguni ja kasvatasid edumaa Unitedi ees juba 11-punktiliseks.