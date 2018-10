Guardiola kandis Manchester Unitedi tiitliheitlusest maha: konkurentsis on viis klubi

Manchester City, kes mängib esmaspäeval Tottenhamiga, juhib hetkel meistriliigat Liverpooli ees tänu paremale väravate vahele. Nii Chelsea, Arsenal kui Tottenham on neist kahe punkti kaugusel ning Guardiola sõnul ongi see viisik meistritiitli heitluses.

Kui Guardiolalt uuriti tänasel pressikonverentsil, kas meistritiitli saatus otsustatakse hetkel esiviisikus asuvate klubide vahel, vastas hispaanlane: "Mul pole selles mingit kahtlust. Vaid kaks punkti lahutab neid meeskondi, mis näitab, et nad kõik on väga tugevad."

Seega vihjas Guardiola, et 9. vooru järel alles 10. kohal asuv ja neile juba 9 punktiga kaotav Manchester United tänavu meistritiitli eest ei võitle.

Esmaspäevase põnevusmängu kohta Tottenhamiga lisas Guardiola: "Mauricio Pochettino meeskond on viimased 5-6 aastast on olnud tiitliheitluses sees. Mõistagi on neil raske mängijatesse investeerida, sest nad ehitavad vägevat staadionit, mis vajab tohutuid summasid ja mille kõrvalt on raske suurt raha investeeringuteks leida, kuid nad on tõeline tippmeeskond. Nad on Inglismaa koondise baasmeeskond, kus on rida väga andekaid noori mängijaid."

Kuna Tottenhami uue staadioni valmimine venib, tuleb Põhja-Londoni klubil Manchester Cityt võõrustada Wembley staadionil, kus peetakse kõigest 24 tundi varem NFLi mäng Philadelphia Eaglesi ja Jacksonville Jaguarsi vahel.

Varasemalt on Ameerika jalgpalliliiga mängud Wembley murukattele märgatava jälje jätnud, kuid Tottenhami juhid usuvad, et staadion saadakse kiiresti korda.