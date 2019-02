Guardiola: Inglismaal on tiitlikonkurentsis enam kui kaks klubi, ka United püsib suures mängus

"Mängus on veel 39 punkti ning hetkel üheksa või kümnega taga olla pole liiga palju," sõnas Guardiola BBC-le. "Ma pole kunagi öelnud, et Tottenham pole tiitlikonkurentsis. United näitab igal nädalal head mängu ja on samuti konkurentsis, Chelsea võib võita mitu mängu järjest ja tõusta samuti tiitlinõudlejaks," loetles ta favoriite.

Guardiola meenutas, kuidas nädal tagasi nende lootused maha kanti, sest vahe oli juba seitse punkti, kuid nüüd on kõik muutunud.

"Üritame rahulikuks jääda. Klubidel on väga keeruline võita kõiki kohtumisi ja üllatusi ikka juhtub," lisas hispaanlane.