Guardiola andis Toure rassismisüüdistustele vastulöögi

Manchester City peatreener Pep Guardiola lükkas klubi eksjalgpalluri Yaya Toure rassismisüüdistused tagasi, väites, et aafriklane lihtsalt valetab.

Toure rääkis hiljuti France Footballile antud intervjuus, et Manchester City peatreener suhtub Aafrika palluritesse väga halvasti ning sarnased probleemid olid tal ka Barcelonas mänginud mustanahalistega.

"Aafriklasi ei kohelda alati teistega võrdselt. Kui vaadata neid probleeme, mis tal (Guardiola) on olnud teiste Aafrika mängijatega, ükskõik millises klubis, siis hakkadki seda (kas ta on rassist?) endalt küsima," sõnas Toure.

Guardiola lükkas Toure väited ümber: "See on vale ja ta (Toure) teab seda ka ise. Me olime Citys koos kaks aastat ja nüüd ta ütleb sellist asja. Näost-näkku ei öelnud ta selle kohta kunagi midagi," teatas hispaanlane, vahendab The Independent.

35-aastane Toure, kes on valitud neljal korral Aafrika aasta jalgpalluriks, lahkus Cityst tänavuse hooaja lõpus.