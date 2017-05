Gerrard nimetas Liverpooli tegevpalluri, kellega soovinuks omal ajal koos mängida

Liverpooli jalgpalliklubi legend Steven Gerrardilt küsiti pärast võitu Austraalia meistri Sydney FC üle, kellega praegustest Liverpooli palluritest tahtnuks inglane omal ajal kõrvuti mängida.

"Mängida koos [Roberto] Firminoga oli eriliselt meeldiv," ütles ta Liverpool Echole. "Oleksin väga tahtnud temaga paar aastat kõrvuti mängida. Ta on väga intelligentne jalgpallur. Ta on minuga samal lainepikkusel - ta näeb asju. On erinevad mängijad ja erinevad tasemed ning tema on absoluutne tipptase."

Gerrard tõdes, et nautis kolmapäevasest 3:0 võidumängust igat minutit ja sekundit. "Ma ei lükkaks võimalust tõmmata punane särk selga kunagi tagasi," lisas ta.

"Liverpooli särgis mängides pole ükski mäng sõprusmäng. Ma annan alati endast parima. Kõik mehed olid professionaalsed. Neil on selja taga väga pikk hooaeg. Nad oleksid võinud end vabalt välja lülitada, aga nii nõudliku treeneri nagu Jürgeni (Jürgen Klopp - toim) käe all pole selline asi lihtsalt võimalik."

Ragnar Klavan tegi Sydney vastu kaasa terve teise poolaja, vahetades pingile Harry Wilsoni. Liverpooli algkoosseisu mahtusid: Karius, Lovren, Carragher, Moreno, Alexander-Arnold, Lucas, Gerrard, Woodburn, Firmino, Sturridge, Wilson.