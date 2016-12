Liverpooli jalgpalliklubi legend Steven Gerrard tõdes pikas usutluses Liverpool Echole, et klubi tänavune meeskond on igas mängus näinud välja selline, nagu võiksid nad kohtumise võita.

"Mulle on nende tänavune mäng väga meeldinud, seda on tõeline lust vaadata. Minu jaoks ei olegi niivõrd erilised praegune tabelikoht või hiline võit Evertoni üle, hoolimata sellest, et see mulle väga meeldis," kiitis Gerrard peatreeneri Jürgen Kloppi mängustiili.

"Positiivne on see, et nad pidanuks sellise mängu juures iga kohtumise vitma. Jah, Burnley ja Bournemouthi vastu läksid mõned asjad nihu ja mõned punktid on ka mujal kaotsi läinud, kuid alati on mäng näinud välja selline, et Liverpool peaks võitma. Ja just see on minu jaoks olnud selle hooaja juures kõige põnevam. See näitab, et vaatame hetkel tõeliselt head ning tippklassist Liverpooli," lisas Gerrard.

Gerrard valiti hiljuti sama väljaande poolt Premier League'i ajastu Liverpooli klubi parimaks mängijaks.