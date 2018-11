Fulham üritas Londoni Arsenali endist peatreenerit enda lootsiks meelitada, kuid Wenger ei nõustunud nendega isegi läbirääkimisi alustama.

The Telegraphi andmetel ei soovi Wenger enam Inglismaal töötada, sest ei taha Premier League`is mängida Arsenali vastu.

Kui oktoobris spekuleeriti, et Wengerist võib saada AC Milani uus peatreener, siis viimaste spekulatsioonide kohaselt võib prantslane tõusta hoopis Saksamaa gigandi Müncheni Bayerni bossiks. Bundesliga valitsev meister on alustanud uut hooaega väga ebaõnnestunult ning on 11. vooru järel koduliigas alles viiendal kohal.