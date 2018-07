Fulham täiendas ridu Serbia koondise ründajaga

Uueks hooajaks Inglismaa kõrgliigasse tõusnud Fulhami jalgpalliklubi soetas omale 22 miljoni naela eest Serbia koondise ründaja Aleksandr Mitrovici.



Mitrovic liitus Fulhamiga Newcastle Unitedist ning sõlmis uue koduklubiga viie aasta pikkuse lepingu.

"Ma olen väga õnnelik, et olen siin tagasi ja nüüd ametlikult Fulhami mängija," sõnas 23-aastane serblane. "Ma armastan Fulhami fänne. Nad on suurepärased ning mul on nendega hea side."

Mitrovic mängis Fulhami eest juba lõppenud hooaja teise poole, kui Newcastle United ta jaanuaris laenule andis. Mitrovic lõi 17 mänguga 12 väravat, millega aitas Fulhamil tõusta uueks hooajaks Premier League'i.

"Me tegime eelmisel hooajal koos ajalugu," lisas Mitrovic. "Tahan koos klubiga veel palju suurt saavutada."