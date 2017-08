Frank de Boer kaotab juba kahe mängu järel töökoha?

Lõuna-Londoni jalgpalliklubi Crystal Palace võib hollandlasest peatreeneri Frank de Boeri juba kahe mängu järel vallandada.

De Boer, kes palgati treenerikarjääri lõpetanud Sam Allardyce`i asemele sel suvel, on kaotanud Inglismaa meistriliigas mõlemad senised mängud. Hooaja avakohtumises võttis Crystal Palace häbistava 0:3 kaotuse vastu kõrgliiga uustulnukalt Huddersfield Town`ilt, möödunud nädalavahetusel jäädi 0:1 alla Liverpoolile.

De Boer alustas eelmist hooaega Itaalia tippklubi Milano Interi peatreenerina, kuid sai vallandamisteate juba 85 päeva pärast.

Briti kihlveokontorid pakuvad, et just Hollandi eksjalgpallur on esimene peatreener, kes tänavu Premier League`is tööta jääb. Tema vallandamise tõenäosust hinnatakse lausa 50%-le protsendile.

Sel laupäeval seisab Crystal Palace`il ees mäng Swansea Cityga, kes on siiani kogunud ühe punkti.