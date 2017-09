FOTOD | Tõsisesse autoavariisse sattunud Agüero murdis roide

Väidetavalt juhtus avarii pärast seda, kui Agüero oli Hollandis käinud Kolumbia laulja Maluma kontserdil. Argentiinlasest ründajat sõidutanud takso sõitis teadmata põhjusel vastu posti.

Väidetavalt päästis Agüero suurematest traumadest kinnitatud turvavöö. Sellest hoolimata roide murdnud tormaja peab nüüd esialgsetel andmetel pidama vähemalt kuu aja pikkuse pausi.

Sergio Aguero out for 6-8 weeks with fractured rib sustained in a taxi accident in Holland last night. Will miss Chelsea vs Man City on sat pic.twitter.com/j8PyyGpfCB