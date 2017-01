Kui unine avapoolaeg lõppes väravateta viigiga, siis teine kolmveerandtund tõi Anfieldi staadionil tõelise väravasaju. Esmalt läks Swansea Fernando Llorente kahest tabamusest 52. minutiks 2:0 juhtima, seejärel suutis Roberto Firmino veerandtunni jooksul kahe väravaga seisu viigistada.

Kolm punkti kuulusid aga siiski Swanseale - 74. minutil saatis Klavani õnnetu puude kaitseliini taha islandlase Gylfi Sigurdssoni, kes viis Swansea taas juhtima.

Klavan tegi kaasa kõik 90 minutit ning teenis avapoolajal ka kollase kaardi.

Liverpool - Swansea City

KÕIK! Liverpool saab kodus tõelise šokk-kaotuse!

Ei ole praegu kuskilt Liverpooli viigiväravat paista. Klopp toob veel viimaseks minutiks keskkaitsja Matipi ette segadust külvama.

Swansea mehed hakkavad mõistagi nüüd aega venitama.

Viis lisaminutit! Karistuslöök Liverpoolile 35 meetrilt.

Karistuslöök Swanseale.

MILLINE VÕIMALUS! Pall käis Swansea väravaesisel oi-oi kui keeruliselt, käis vahepeal ära latis, aga väravas ei maandunud! Lallana kisub endal juuksed peast ära - sealt oleks pidanud ära lööma...

Liverpooli meestele hakkab vaikselt frustratsioon naha vahele pugema. Koos lisaminutitega mängida veel ümmarguselt kümme minutit.

Lovren üritab 30 meetrilt tähti taevast alla tuua ning kõigile üllatuseks saab päris asise löögiga kätte korneri.

Liverpoolil oli nurgalöögi järel võimalus, aga vahepeal vahetusest sekkunud Origi üritus blokeeriti.

Liverpooli kaitse on täna olnud päris ebakindel. Klavan peatab küll ühe Swansea mehe karistusalasse murdmise, lüües tema eest spaagega palli ära, kuid õnnetul kombel kukub mänguvahend täpselt islandlasele Gylfi Sigurdssonile, kes selle võrku suskab. Klavanile "resultatiivne sööt"...

SWANSEA LÖÖB TAAS! USKUMATU!

Karistuslöök Liverpoolile vasakult äärelt.

Nüüd on aga vähemalt ühte väravat veel vaja. Aega on - ümmarguselt 20 minutit.

Jällegi tsenderdus vasakult äärelt, sedapuhku Wijnaldumilt. Firmino võtab kastis palli rinnaga maha ning virutab selle posti kõrvale! Kaks-kaks!

LIVERPOOL VIIGISTAB! TAAS FIRMINO!

Nurgalöök Liverpoolile!

Klavanilt suurepärane taklamine Swansea poolkiire rünnaku peatamiseks.

Liverpooli väravaolukord:https://twitter.com/LFC/status/822803461234376704

Mawson saab löögile ja pall läheb päris-päris napilt tagumisest postist mööda!

Nurgalöök taas Swanseale. Kaitses peab tähelepanelik olema!

Klavan suudab Routledge'iga sammu pidada ning lööb palli vastase nina eest auti.

Meenutus avapoolajast:

Kohtunik õnneks liimile ei lähe, aga Klavan peab selgelt ikka väga ettevaatlik olema.

Llorente jookseb Klavanile otsa ning kukub valudes pikali maha. Swansea mehed üritavad ilmselt eestlasele teist kollast kaarti välja nõudlema hakata.

Vahetus Liverpooli leeris ka tuleb - Coutinhot asendab Sturridge.

Tsenderdus vasakult äärelt ning Firmino peaga! Mäng on järsku täiesti lahti löödud!

AGA ÜKS SIISKI SIIT TULEB! Roberto FIRMINO!

Liverpooli unisus maksab praegu neile endale kätte. Klopp peaks ehk juba vahetuspingi poole vaatama, et rünnakule särtsu tuua, sest praeguse mängupildiga on kahte-kolme väravat raske näha.

Vasakult äärelt tuleb kena tsenderdus ning kõige kõrgemale kerkib just Llorente, kes paneb palli Milneri, Wijnaldumi ja Klavani kohalt peaga võrku!

SWANSEA LÖÖB TEISE!

Tundub, et ka Anfieldi kodupublik on viimaks üles ärganud.

Nüüd liikus Liverpoolil sööt kenasti, kuid kastis jäi Coutinho puude õige pisut ebatäpseks.

Oh-oh-hoo. Nurgalöök jääb karistusalasse pärast Lovreni kaotust otsustavas õhuvõitluses lahtiseks ning Fernando Llorente torkab palli võrku. Liverpool, nüüd tuleb ennast kokku võtta!

SWANSEA JUHIB!

Lovren ei võta kastis riske ning annab pisut ebakindlalt Swanseale nurgalöögi.

Teine poolaeg algas!

https://twitter.com/LFC/status/822797722247921665

Klavani kollase kaardi olukord:

https://twitter.com/LFC/status/822795346820694018

Swansea mehed teevad muidugi seda, mida nad peavadki tegema, et sellises raskes mängus edu saavutada - istuvad kaitses -, aga tõele au andes on ka Liverpooli ründemäng olnud päris nigel. Jürgen Kloppil on poolajal mõtteainet kõvasti.

Poolaeg! Seis endiselt 0:0 ning ega väga häid võimalusi pole tegelikult kummalgi meeskonnal tekkinud.

https://twitter.com/LFC/status/822792705088569345

Lallana oivaline tsenderdus leiab Firmino pea, kuid löök läheb siiski aia taha.

Klavan paneb Olssonile korralikult keha ning saab mängu esimese kollase kaardi endale.

Firmino saab nüüd kastist löögile, kuid see blokeeritakse nurgalöögiks.

Mäng jätkub isegi ebaliverpoolilikult rahulikus võtmes. Rünnakule oleks rohkem teravust vaja, lõpuni ei saa ka palli kasti ümbruses keerutama jääda.

POST! Swansea mees Carroll pääseb ootamatult vasakult poolt kasti ning tema söödu blokeerib Lovren posti! Nurgalöögiga tuleb toime Klavan.

Liverpooli ründemäng on vähemalt seni olnud päris nüri. Kas tagasi algkoosseisu naasnud Philippe Coutinhol läheb kaaslastega taas harjumiseks natuke aega?

Lallana üritab väravaesiselt poolkäärlööki, kuid pall taas üle värava. Vaikselt hakkab lubama...

Liverpooli kiirrünnak lõpeb Lallana arusaamatu lööktsenderdusega, mis lendab kaarega üle värava.

Klavan sai lahtist palli ka uuesti tsenderdada, kuid see jäi pisut liiga kõrgeks.

Firmino tsenderdus läheb nurgalöögiks. Klavan samuti kastis...

Vaat kes kõik tänast mängu vaatamas on! https://twitter.com/LFC/status/822785874735878144

Mäng on alanud päris rahulikult. Hendersoni tsenderduse järel sai Can peaga löögile, kuid saatis palli väravast üle.

"You'll Never Walk Alone" on kuulatud - mäng võib alata! Läksime!

https://twitter.com/LFC/status/822779888482533376

https://twitter.com/SwansOfficial/status/822768128287535105

Liverpooli algkoosseis:https://twitter.com/LFC/status/822781377372364802

Ragnar Klavan alustab täna algkoosseisus, Joel Matip pingil - kuid sellest ei tasu midagi väga põhjapanevat järeldada. Täpsemalt loe siit:http://sport.delfi.ee/news/jalgpall/klavan/head-uudised-liverpooli-jaoks-matip-sai-fifalt-mangimiseks-rohelise-tule?id=76979508

Tere ja ilusat laupäeva õhtupoolikut, head spordisõbrad! Ragnar Klavan kuulub 10. korda Inglismaa kõrgliigas algkoosseisu (7. mäng järjest!), kui Liverpool võõrustab Anfieldil tabeli viimast, Swansea Cityt.

Liverpooli ja Ragnar Klavani mängupäev on taaskord käes ning täna seisab ees madin Premier League'i tabeli viimase Swanseaga. Kõik märgid näitavad head - loodame võitu!