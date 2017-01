Manchester Unitedi poolkaitsja Paul Pogba ilmus meeskonna reedesele treeningule oma 100 000 eurot maksva Audi RS6-R roolis, hoides ühes käes telefoni ning teises Capri Suni jooki.

Pogba sattus fotode avalikuks tuleku järel koheselt Suurbritannia juhtiva teedeohutusorganisatsiooni BRAKE kriitikatule alla. "On äärmiselt frustreeriv näha, et tippjalgpallur arvab, et autoroolis telefoni kasutada on okei," sõnas BRAKE'i kõneisik Mike Bristow.

"Umbes üks igast viiest avariist põhjustatakse juhi poolt, kelle tähelepanu on häiritud. Autojuht peaks hoidma oma käsi roolil ning kogu tähelepanu teel."

