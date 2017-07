FOTOD | Manchester Unitedi treeningul käis maailmakuulus külaline

Nimelt on paljudest Hollywoodi filmidest tuntud Julia Roberts suur Manchester Unitedi fänn. Eelmisel hooajal sõitis ta lausa Inglismaale, et vaadata mängu West Hami vastu klubi kodustaadionilt Old Traffordilt.

Seetõttu ei jätnud Roberts kasutamata võimalust külastada meeskonda tema enda kodulinnas. Kuid näitlejatar on mängijatest nii vaimustuses, et käis nende treeningut vaatamas lausa kahel korral.

Esimesel korral sai ta pildi koos Hispaania koondislase Juan Mataga, teisel korral poseeris ta Marouane Fellainiga.

Things you get to do while on tour in LA 😎😬🎥🎬 #MUTOUR #JuliaRoberts pic.twitter.com/Sf40CVsuN9