FOTOD | Liverpool võitis kindlalt, Klavan pääses Lovreni vigastuse tõttu algkoosseisu

Inglismaa jalgpallimeistrivõistlustel sel hooajal pidevalt kaitseprobleemidega maadelnud FC Liverpool suutis täna oma värava puutumatuna hoida ja võitis kodupubliku ees kõrgliiga uustulnukat Huddersfield Towni 3:0.

Kui tund enne mängu algust reklaamis Liverpool oma koduleheküljel välja, et ka täna on nende keskkaitsepaariks Joel Matip - Dejan Lovren, siis vahetult enne kohtumist tuli teade, et Lovren on soojendusel vigastada saanud ja algrivistuses alustab hoopis Ragnar Klavan.

Kuigi Liverpool domineeris avapoolaega selgelt, väravat neil lüüa ei õnnestunud. Mo Salah jättis seejuures 42. minutil ka penalti realiseerimata, lastes Huddersfieldi puurivahil Jonas Lösslil löögi tõrjuda.

Kohe teise poolaja alguses kandis Liverpooli surve lõpuks vilja ning Daniel Sturridge`i värav viis kodumeeskonna 1:0 ette. Kaheksa minutit hiljem oli tablool 2:0 - värava autoriks Roberto Firmino. Lõppseisu 3:0 vomistas Georginio Wijnaldum veerand tundi enne lõpuvilet.

Klavan tegi keskkaitses kaasa terve kohtumise. Võit tõstis Liverpooli 16 punktiga kuuendat kohta jagama.

Liiga liidrina jätkab Manchester City, kes võitis täna võõrsil West Bromwichi 3:2 ja jõudis 28 punktini. Tottenham Hotspuri 1:0 alistanud Manchester Unitedil on teisena 23 ja Tottenhamil kolmandana 20 silma.

Tänased tulemused:

Manchester United 1:0 Tottenham

Arsenal 2 : 1 Swansea

Crystal Palace 2 : 2 West Ham

Liverpool 3 : 0 Huddersfield

Watford 0 : 1 Stoke City

West Bromwich 2 : 3 Manchester City

A late change for #LFC: Dejan Lovren is replaced by Ragnar Klavan due to injury. Ben Woodburn takes a place on the bench.

— Liverpool FC (@LFC) October 28, 2017

Liverpooli tänane algkoosseis, kus Klavanit veel märgitud pole: