Mängu ainus värav sündis 20. minutil pärast seda, kui algkoosseisus alustanud Ragnar Klavan ei suutnud korralikult palli tabada ning järgmise sööduga pääses Nathan Redmond väravavahiga üks-ühe vastu, saates palli võrku.

Kuigi Liverpool valdas oluliselt rohkem palli (68%), olid selgelt ohtlikumad väravavõimalused kodumeeskonnal. Teise poolaja lõpus lõi Redmond korra ka palli latti. Pealelöögid oli Southamptoni kasuks 10:9, värava raamidesse läks neist Saintsil 5 ja Liverpoolil vaid 2 lööki.

Kordusmäng peetakse kahe nädala pärast Liverpooli koduväljakul. Liigakarika esimeses poolfinaalis alistas Manchester United eile kodus Hull City 2:0.

Tänane Southamptoni 1:0 värav:

Liigakarika poolfinaal Southampton - Liverpool

https://twitter.com/LFC/status/819296833528807426

Mäng on lõppenud 1:0 Southamptoni võiduga. Väga kahvatu mäng tervelt Liverpooli meeskonnalt, Saintsile teenitud võit.

4 lisaminutit jäänud.

Nathan Redmond valitakse igati õigustatult mängu parimaks.

Seis võiks Liverpooli jaoks tõesti hullemgi olla, kuid vaid Saintsi meeste sihik oleks paigas. https://twitter.com/Murray_P96/status/819295047455752200

https://twitter.com/LFC/status/819294386731225088

2:0 oli õhus! Redmond oli väga lähedal teisele väravale, lüües latti! Lucas mängiti paremal äärel üle ning Liverpooli värava eest leiti Redmond. Kusjuures Klavan suutis söödule pisut jala vahele saada...

82. minut: Mõlemad klubid vahetavad ründajaid - Southampton toob Rodriguezi asemele Longi, Liverpool Firmino asemele Origi.

Tõsi ta on, et pühapäeval Manchester Unitedi vastu ei tohi Liverpool endale sellist mängu lubada. Heas hoos ManU vastu see midagi head ei tähendaks... https://twitter.com/Dylan_Hamilton/status/819292581146279938

Klavan on täna keskväljal kõvasti sööte kogunud. Taas on mäng Saintsi värava lähistel ja kodumeeskond kaitseb kümne mehega.

Veerand tundi jääb mängida.

Viimased 10 minutit on mängitud 33% Saintsi ja 16% Liverpooli värava all, ülejäänud aeg keskväljal.

66. minut: Saints teeb Liverpooli nurgalöögi järel võimsa kontra, ent Liverpooli õnneks hakkab Cedric isetsema ja lööb küljevõrku. Rodriguez oli ohtlikult värava ees...

Vahetus: vigastusest taastunud Philippe Coutinho platsile, Georginio Wijnaldum välja.

60. minut: Forster tõrjub Firmino kauglöögi. Väravavahid on siiani tasemel olnud.

Liverpool valmistab esimest vahetust ette.

Ründaja Sturridge pole ka fännide suur lemmik. Inglast peetakse laisaks mängumeheks. https://twitter.com/TVObsessed3/status/819287526481477644

Kui jalgpallis saaks palli valdamise eest punkte (nagu suusahüpetes stiilipunkte), oleks Liverpoolil varsti pool väravat olemas.

52. minut: Liverpool valdab palli, kuid midagi üliohtlikku pole suudetud veel luua.

Teine poolaeg on alanud.

https://twitter.com/LFC/status/819280608690061320

Hetk, mil Redmond juubeldab ja Klavan on löödud.

Avapoolaeg lõppes 0:1 Liverpooli poolt vaadates. Midagi hullu veel ei ole, sest ees on teine poolaeg ning 90 minutit ka Anfieldil.

Klavan oli avapoolaja lõpuminutil tasemel, kui peatas Southamptoni mehe läbimurde. Ründaja oli pääsemas väravavahiga üks-ühe vastu.

42. minut: Karius päästab Liverpooli! Kus olid kaitsjad? Redmond pääses värava lähistelt täiesti vabalt löögile.

Liverpooli koduleht raporteerib kurvalt, et vähemalt üritatakse... https://twitter.com/LFC/status/819278814077485056

Palli valdamine on koguni 69%-ga Liverpooli kasuks, kuid need numbrid, mis tõeliselt loevad, on 0:1...

Saintsi boss Claude Puel demonstreeris oma oskusi.

35. minut: Rodriguez saab karistusala joonelt löögile, Klavan suudab pallile ette jääda. Järgnev nurgalöök suurt ohtu ei kujuta.

Klopp pole asjade käiguga sugugi rahul.

Lovren ja Clyne, kui endised Southamptoni mehed, saavad kodumeeskonna fännidelt vilet. Huvitaval kombel Lallanale ei vilistata. Ilmselt seetõttu, et tema on ikkagi Saintsi noorteakadeemia kasvandik.

Pool tundi saab mängitud. Liverpool pole suutnud end siiani korralikult koguda.

Üks fänn teeb ettepaneku vaheajal Klavan ja Van Dijk ära vahetada... https://twitter.com/mkstnr/status/819276084067713025

"Kui Klavan ja Lucas pühapäeval mängivad, siis me ei võida," kurdab teine fänn. https://twitter.com/deleLFCwilliams/status/819275604663083010

Klavan saab juba Liverpooli fännidelt kõvasti kriitikat. Eestlast süüdistatakse Sunderlandi vastu punktide kaotuses ja tänases väravas... https://twitter.com/wtking05/status/819275632303624198

Nathan Redmond lööb 20. minutil 1:0 Southamptonile! Ohtlik olukord algas sellest, kui Klavan ei tabanud korralikult palli, jättes vastaste eelviimase söödu puhtaks löömata. Kohe seejärel sai Redmond hiilgava söödu ja pääses puurivahiga üks-ühe vastu.

19. minut: Üliohtlik olukord Liverpooli värava all! Davis sai Liverpooli kaitse segaduse järel vabalt löögile, Karius päästis!

18. minutil sünnib senise mängu ohtlikuim olukord, kui Lallana peasöödu järel saab Firmino karistusalas ohtlikult löögile, et Saintsi puurilukk Forster on tasemel.

Ka Liverpooli kodulehekülg teatab, et midagi olulist pole lisaks korralikule palli valdamisele edastada. https://twitter.com/LFC/status/819271887314440197

Jürgen Klopp:

12 minutit on läbi. Mängutempo on väga alla vajunud ja midagi märkismisväärset pole hiljuti sündinud.

Esimese kuue minuti järel on mulje, et hoopis Liverpool mängib kodus. Pall on enamasti Southamptoni väljakupoolel. Klavanil pole siiani erilist tööd olnud.

Southamptoni terav sööt värava ette langeb Lovreni ja Kariuse saagiks.

Liverpool kombineerib osavalt vastaste karistusalas, kuid lõpuks läheb pall nende mängija jalast üle otsajoone.

Mäng on alanud! https://twitter.com/LFC/status/819268970389917700

https://twitter.com/LFC/status/819252826081726465

Southamptoni alg11: https://twitter.com/SouthamptonFC/status/819251266874441740

Siin lisaks algrivistusele ka Liverpooli varumehed: https://twitter.com/LFC/status/819250339404726275

Tere, jalgpallisõbrad! Ragnar Klavan on täna Southamptoniga peetavas liigakarika poolfinaalis algkoosseisus! https://twitter.com/LFC/status/819249936885809166