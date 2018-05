FOTOD | Liverpool jagas auhindu, koore riisus mõistagi Salah

Jooksva hooaja kaks kõige väärikamat trofeed haaras endale Mohamed Salah. Mees, kes on tänavu Inglismaa liigas löönud kõige enam, 31 väravat. Ta valiti parimaks nii meeskonna mängijate poolt kui ka meeskonna fännide poolt.

Trofee kõige ilusama värava eest noppis Alex Oxlade-Chamberlain tabamuse eest Manchester City väravavõrku.

Ragnar Klavanile sel korral midagi näppude vahele ei jäänud. Aga küll tuleb ka see aeg, kui midagi näppude vahele jääb!

The First Team Players' Player of the Season goes to... @MoSalah! 🙌