Inglismaa jalgpalli kõrgliigas kohtus Ragnar Klavani koduklubi Liverpool FC võõrsil Manchester City´ga. Mäng lõppes 1:1 viigiga, mõlemad väravad löödi teisel poolajal.

Eestlasest keskkaitsja kuulus Liverpooli algrivistusse ja oli väljakul kõik 90 minutit.

Liverpooli viis 51. minutil penaltist juhtima James Milner, Sergio Agüero seadis 69. minutil jalule viigi. Argentina ründetäht sai värava ette antud teravale pallile jala vahele Klavani selja tagant. Eestlane napilt pallini ei küündinud.

Värkselt Meistrite liigast välja kukkunud Manchester City on liigatabelis 57 punktiga kolmas ja ühe mängu enam pidanud Liverpool 56 punktiga neljas. Londoni Chelseal on liidrina 69 punkti, täna Southamptoni 2:1 üle mänginud Tottenham Hotspur on 59 punktiga teine.