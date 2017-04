FOTOD: Liverpool ja Klavan mängisid Bournemouthi vastu eduseisu maha

Ragnar Klavani koduklubi Liverpool kohtus kolmapäeva hilisõhtul Inglismaa jalgpalli Premier League'is Bournemouthiga ning pidi koduväljakul leppima 2:2 viigiga. Klavan tegi kaasa terve kohtumise ja paraku jäi eestlase hingele ka Joshua Kingi 87. minuti viigivärav.

Tänavusel hooajal tabeli keskmike vastu korduvalt hädas olnud Liverpool alustas mängu väga ebaõnnestunult ning jäi juba seitsmendal minutil kaotusseisu, kui Benik Afobe lõikas Georginio Wijnaldumi tagasisöödu vahelt ja saatis palli Simon Mignolet selja taha.

Avapoolaega selgelt domineerinud Liverpool jõudis teenitud viigiväravani 40. minutil brasiillase Philippe Coutinho väravast. Suurepärase söödu andis Coutinho läbijooksule tema koondisekaaslane Roberto Firmino.

Liverpool alustas teist poolaja maruliselt ja sai teenitud tasu 59. minutil - Wijnaldum heastas mängu alguse eksimuse ning andis täpse söödu Divock Origile, kellel polnud raske värava eest pall peaga võrku suunata.

65. minutil läks Liverpool viiemehelise kaitseliini peale, kui peatreener Jürgen Klopp saatis Coutinho asemele platsile Joel Matipi. Miski ei reetnud, et Liverpool võiks edu maha mängida, kuid 87. minutil see siiski juhtus. King jõudis Bournemouthi kauglöögi järel esimesena lahtise pallini ja lõi Klavani nina eest 2:2.

Chelsea alistas kolmapäeval Manchester City 2:1 ja jätkab liidrikohal. Viimase kuue minutiga Swansea vastu 0:1 kaotusseisust välja tulnud ja 3:1 võidu võtnud Tottenham kaotab Chelsea`le jätkuvalt seitsme punktiga. Mängu enam pidanud Liverpool on kolmas ja kaotab liidrile 12 punktiga. Manchester Cityl on sarnaselt Chelseale ja Tottenhamile mäng varuks ning vahe Liverpooliga kaks punkti.

Tänased tulemused:

Arsenal 3 : 0 West Ham

Hull City 4 : 2 Middlesbrough

Southampton 3 : 1 Crystal Palace

Swansea 1 : 3 Tottenham

Chelsea 2 : 1 Manchester City

Liverpool 2 : 2 Bournemouth

Bournemouthi 2:2 viigivärav: