Väga ebakindlalt alustanud Liverpool jäi juba 7. minutil kaotusseisu, kui terava läbisöödu saanud Ashley Barnes suunas tagumise posti juurest palli väravasse.

Terve avapoolaja kahvatult mänginud Liverpool jõudis ootamatult viigiväravani vahetult poolajavile eel, mil Burnley kaitsjad jätsid Georginio Wijnaldumi karistusalas valveta ja lasid hollandlasel palli teise puutega võrku saata.

Liverpooli 2:1 võiduvärav sündis sama ootamatult kui viigivärav. Saksamaa koondislane Emre Can purjetas 61. minutil palliga karistusala jooneni ja saatis täpse löögi värava alanurka posti äärde. Burnley küll üritas lõpus kõvasti, kuid Liverpooli kaitse pidas lõpuvileni vastu.

Klavan tegi ka täna keskkaitses igati tubli esituse ja aitas meeskonnal neljandat kohta kindlustada.

Liverpool - Burnley

Tõesti pisut kole, aga hädavajalik võit. https://twitter.com/thisisanfield/status/840983493790306305

Tabeliseis: 1. Chelsea 66, 2. Tottenham 56. 3. Manchester City 56, 4. Liverpool 55 (mäng enam peetud), 5. Arsenal 50 ja 6. Manu 49 (mõlemal Chelseast mäng vähem peetud).

https://twitter.com/premierleague/status/840983669334528005

https://twitter.com/LFC/status/840983674065690626

Mäng on lõppenud Liverpooli 2:1 võiduga! Raske, aga magus ja tähtis võit.

90+3. Lowton pääseb lähedalt löögile, kuid saadab palli üle värava! Klavan suutis Burnley meest ka korralikult suruda.

Kohtunik lisab neli lisaminutit.

89. minut: Heaton päästab Burnley, tõrjudes Mane ohtliku lähilöögi.

Liverpool jätab ohtliku kontrarünnaku realiseerimata ja teenib vaid nurgalöögi.

https://twitter.com/LFC/status/840979911636574208

Liverpoolil jääb veel 7 minutit + lisaminutid vastu pidada.

Klavani vastu tehti viga ning eestlane näitab ka välja, mis ta sellisest jõhkrast mängust arvab.

79. minut: Brady kõmmutab peale, Liverpooli õnneks täiesti mööda.

76. minut: Burnley surub viimastel minutitel maruliselt. Liverpooli kaitse peab siiani. 2:1 püsib.

https://twitter.com/LFC/status/840977016275009536

Pealtvaataja: Just nii oligi. 63. minut: Pall kukub standardolukorra järgses olukorras penaltipunkti peale Burnley mängijale ette, kuid Klavan viskub ennastsalgavalt pallile ette ja blokeerib löögi. Seis jätkuvalt 2-1

Klopp tõi 60. minutil väljakule 17-aastase Walesi vutimehe Benjamin Woodburni. Puhkama pääses Coutinho.

Liverpoolil siiani vaid kaks lööki raamidesse jõudnud ja mõlemad pallid on ka väravas maandunud. https://twitter.com/LFC/status/840975592577257474

60. minut: Emre Can mängis end karistusala joonel vabaks ja lõi väga täpselt alla nurka. See oli tema Premier League`i karjääri 16. värav.

Can lööb 2:1 Liverpooli juhtima!

57. minut: Liverpool mängib karistuslöögi ebaõnnestunult lahti, kuid jätkuolukorrast teenitakse nurgalöök. Burnley kaitse lööb nurgalöögi puhtaks.

Teise poolaja kümne esimese minutiga pole Liverpooli mängus suurt paranemist toimunud.

Nii löödi Liverpooli viigivärav: https://twitter.com/FanSportsClips/status/840968876837879808

Teine poolaeg on alanud, vahetusi tehtud ei ole.

Nii lasid Burnley kaitsjad Georginio Wijnaldumil viigistada.

Avapoolaeg on lõppenud 1:1. Väljaanne This Is Anfield võtab kodumeeskonna senise mängu kokku sõnaga kohutav. https://twitter.com/thisisanfield/status/840967226295480320

45. minut: Origi tsenderdab kasti ning Burnley kaitse laseb Georginio Wijnaldumil kaks korda palli lüüa. Teisest puutest lendab pall väravasse.

Liverpool lööb 1:1!

42. minut: Origi ei ulatu Milneri tsenderduseni. Liverpool pole terve poolajaga suutnud pakkuda ühtegi üliohtlikku olukorda.

37. minut: Liverpool üritab kaugelt, kuid Wijnaldumi sooritus on väga ebatäpne. Pealelöögid siiani Burnley kasuks 4:3.

Burnley saab kollase kaardi ja Liverpoolile karistuslöök umbes 28-lt meetrilt.

Ja siin Burnley avavärava video: https://twitter.com/nksky/status/840958765063057408

Nii sündis 1:0. https://twitter.com/premierleague/status/840959538291474432

Ohtlik rünnak Liverpoolilt, ent Cani löök takerdub Burnley kaitsjatesse.

Vahele uudis meistermeeskonnalt: Craig Shakespeare nimetati Leicesteri peatreeneriks kuni hooaja lõpuni. https://twitter.com/LCFC/status/840957903603453952

20. minut: Liverpooli kaitseliin on taas peata ja Barnes pääseb löögile, ent kohtunik fikseeris suluseisu.

Hetk, mil Burnley tähistab avaväravat.

Liverpool teenib koguni kolm nurgalööki järjest, kuid midagi ohtlikku ei teki.

Liverpooli mäng on esimesel veerandtunnil täiesti hambutu.

https://twitter.com/LFC/status/840957535037337600

11. minut: Burnley karistuslöök edu ei too, Boyd lööb mööda ja üle.

7. minut: Võimsalt alustanud Burnley jõuab teenitud väravani, kui Barnes saab heale söödule jala vahele ja lükkab palli tagumise posti juurest võrku. Ka Klavan ei ulatunud läbisööduni.

Ja Burnley lööb 1:0!

Burnley ründaja Boyd pääseb nurgalöögi järel karistusala joonelt löögile, kuid pall lendab väravast täiesti mööda.

Joel Matip peab Liverpooli hea sekkumisega päästma. Burnley on alustanud üllatavalt ründavalt.

3. minut: Burnley teenib nurgalöögi.

Liverpool ja Burnley mäng on alanud!

Mängu eel üks uudis ka Inglise karikasarjast, kus selgus kolmas poolfinalist: http://sport.delfi.ee/news/jalgpall/klavan/tottenham-paases-60-voiduga-fa-cupi-poolfinaali-kuid-harry-kane-sai-vigastada?id=77518196

https://twitter.com/LFC/status/840952778646212608

https://twitter.com/LFC/status/840946306055098369

Ja Liverpooli algkoosseis, kus ka Ragnar Klavan keskkaitses kenasti olemas: https://twitter.com/LFC/status/840940396498833409

Tänane Burnley algkoosseis: https://twitter.com/BurnleyOfficial/status/840940452027211778