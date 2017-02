Eesti jalgpallikoondislase Ragnar Klavani koduklubi Liverpool alistas laupäeval Inglise meistriliigas teisel kohal asuva Tottenhami 2:0 ja tõusis neljandale kohale.

Eelmise mängu viirushaiguse tõttu vahele jätnud Klavan alustas täna varumehena ja vahetati 82. minutil platsile, kui vigastada sai keskkaitses mänginud brasiillane Lucas Leiva.

Liverpool tegi kodustaadionil fantastilise alguse ning asus Sadio Mane 16. ja 18. minuti väravatest 2:0 juhtima. Mängu domineerinud Liverpool hoidis edu kindlalt lõpuni ja sai teenitult kolm võidupunkti.

Võit tõstis Liverpooli 49 punktiga Manchester City kõrvale 4.-5. kohta jagama, vaid punkti kaugusel on Tottenham ja Arsenal. Mängu vähem pidanud liidril Chelseal, kes kohtub homme võõrsil Burnleyga, on 59 silma. Ka Manchester Cityl on mäng varuks - nad sõidavad esmaspäeval külla Bournemouthiga.

Tänased tulemused:

Arsenal 2 : 0 Hull City

Manchester United 2 : 0 Watford

Middlesbrough 0 : 0 Everton

Stoke City 1 : 0 Crystal Palace

Sunderland 0 : 4 Southampton

West Ham 2 : 2 West Bromwich

Liverpool 2 : 0 Tottenham