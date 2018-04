FOTOD | Klavanilt üle pika aja täismäng ja Liverpool hoidis Evertoni vastu värava puhtana

Delfi vahendab mängu tähtsamad sündmused otseblogi vahendusel.

Vooru keskses mängus on täna õhtul vastamisi tabeli kaks esimest - Manchester City ja Manchester United. City võidu korral tagab Pep Guardiola juhendatav meeskond endale juba ka meistritiitli. Pärast tänast jääb hooaja lõpuni kuus vooru.

Tänased mängud:

14.30 Everton - Liverpool

17.00 Bournemouth - Crystal Palace

17.00 Brighton - Huddersfield

17.00 Leicester City - Newcastle

17.00 Stoke City - Tottenham

17.00 Watford - Burnley

17.00 West Bromwich - Swansea

19.30 Manchester City - Manchester Utd

Kohtunik annab lõpuvile! Mäng jääb 0:0! Klavanilt täismäng.

Kohtumisele antakse kolm lisaminutit.

Evertonil kaks küllaltki teravat olukord järjest. Neist esimeses lasi Klavan tsenderdama Walcotti.

Vahepeal saavad mõlema meeskonna väravavahid ka palli puudutada. Everton on vahepeal üritanud tempot tõsta, kuid sellele on Liverpool kohe vastanud. Ohtlikke olukordi ei ole aga tekkinud. 86 minutit mängitud.

Kümmekond minutit enne kohtumise lõppu on ka Everton nüüd veidike elavnenud.

https://twitter.com/LFC/status/982602930951016448

Oxlade-Chamberlain alustab kohe teravalt.

Liverpool teeb 68. minutil ka ära oma esimese vahetuse. Väljakult lahkub Milner. Mängu tuleb Oxlade-Chamberlain.

67 minutit mängitud. Seis endiselt 0:0. Viimati ründas Liverpool paremalt äärelt ning kasti jõudis taas ka Klavan, kuid Henderson kaotas lõpuks palli ning tsenderdust karistusalasse ei tulnudki.

https://twitter.com/LFC/status/982600719651000320

https://twitter.com/Everton/status/982599621636739072

Everton teeb esimese vahetuse ning 57. minutil võetakse välja Wayne Rooney. Rooney näitab oma rahulolematust ka üsnagi selgelt välja. Gueye tuleb mängu.

Liverpool valdab kenasti palli ning ka kaitseliini vasakul äärel mängiv Ragnar Klavan käib küllaltki kõrgel rünnakut abistamas.

Teine poolaeg on alanud sarnaselt esimesele ehk Liverpool on selgelt vastasest üle ja Everton nagu ei julgegi mängida. Samas Liverpool ei jõua ka ülemäära ohtlike olukordadeni.

Teine poolaeg on alanud!

Esimene poolaeg läbi! Tundub, et Everton loodab ainult vasturünnakutele ja nad oleksid ka 0:0 viigiga rahul. Kõige ohtlikum olukord oli isegi Evertonil, kuid üldjoontes oli Liverpool palju ründavam meeskond.

38 minutit mängitud. Seis püsib 0:0. Viimastel minutitel on mäng veidike rahunenud. Liverpoolil oli vahepeal üsnagi korralik võimalus, kui Virgil van Dijk lõi karistuslöögist otse peale.

Senine statistika BBC andmetel: Liverpool valdab rohkem palli, kuid lisapunkte selle eest ei anta.

22. minut: Karius päästab Liverpooli! Bolasie kauglöök oli tagumisse nurka keeramas...

BBC Sport kirjutab otseblogis, et Ragnar Klavan tegutses pehmelt öeldes ebakindlalt (That's not exactly convincing defending).

17. minut: Klavan lööb parema jalaga olukorra puhtaks väga ebakindlalt. Hea, et omaväravat ei sündinud...

Everton on täiesti ära vajunud ning Liverpool valitseb mängu täielikult.

15. minut: Ootamatu rikošeti järel palli saanud Solanke lööb lähedalt peale, ent Evertoni väravavaht Pickford on ülesannete kõrgusel! https://twitter.com/LFC/status/982585497871704065

12. minut: Everton kaotab oma karistusala lähistel ootamatult palli ning Milneri tsenderdus leiab Solanke, kelle pealöök on aga ebatäpne. https://twitter.com/LFC/status/982584456048467968

Mane on Liverpooli vasakul äärel väga aktiivne, kuid tema senised tsenderdused on Evertoni kaitsjad suutnud ära klaarida.

8. minut: Wijnaldum teeb väga optimistliku kauglöögi, mis läheb Evertoni väravast kõvasti mööda.

5. minut: Everton on alustanud oodatult märksa ründavamalt. Klavan on korra ka ohtlikult palli kaotanud, kuid klubikaaslased suutsid olukorra lappida.

Tänane mäng peetakse väga vesistes oludes:

Avavile on kõlanud!

Mäng algab leinaseisakuga, millega mälestatakse Inglismaa ekskoondislast Ray Wilkinsit, kes suri 61 aasta vanuselt.

Klavan mängis viimati Liverpooli eest 6. märtsil, kui sai Meistrite liigas Porto vastu platsile viimaseks kümneks minutiks.

Klavan ja teised Liverpooli mehed sammuvad väljakule!

Eelmisel aastal olid Inglismaa koondislased Theo Walcott ja Alex Oxlade-Chamberlain klubikaaslased Arsenalis, täna mängivad nad Liverpooli linnaderbis üksteise vastu.

Tabeliseis on vägagi intrigeeriv. Kuna Liverpoolil on lähirivaalidest mäng enam peetud, oleks täna hädasti punktilisa vaja.

Liverpooli mehed saabuvad Merseyside derbile: https://twitter.com/LFC/status/982572698592301061

Selline näeb välja tänane Liverpooli asetus:

https://twitter.com/LFC/status/982565922421473280

Inglismaa jalgpalliliigas kolmandal kohal asuv FC Liverpool kohtub täna võõrsil linnarivaal Evertoniga. Liverpooli algkoosseisu kuulub üle pika aja ka Ragnar Klavan!