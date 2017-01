Ragnar Klavani koduklubi Liverpool sai Premier League'i 21. voorus kirja raske punkti, kui võõrsil tehti kuulsal Old Traffordil Manchester Unitediga 1:1 viik.

Liverpoolile kuulunud avapoolajal viis Klavani meeskonna juhtima James Milneri 27. minuti penalti. United reageeris teisel poolajal kaotusseisule marulise pressinguga, mis lõpuks 84. minutil Zlatan Ibrahimovici viigiväravaga kulmineerus.

Klavan tegi Liverpooli keskkaitses kaasa kõik 90 minutit. Viimastel nädalatel vigastusega hädas olnud ning sellega eestlasele koha vabastanud Joel Matipi ei andnud Liverpool mängule igaks juhuks üles, kuna klubi ei olnud kindel, et FIFA teda kohtumises kasutada oleks lubanud. Loe lähemalt siit!

Manchester United - Liverpool Raul Ojassaar: Ragnar Klavanilt Old Traffordil 90 minutit! Raul Ojassaar: Väga vinge andmine ning viik on tõenäoliselt igati aus tulemus. Esimene poolaeg kuulus Liverpoolile, teine Manchester Unitedile. Raul Ojassaar: Klavanile tehakse Liverpooli kastis viga ning mäng vilistatakse lõppenuks. Üks-üks! Raul Ojassaar: Viimane minut! Raul Ojassaar: Korralik intsident Firmino ja Herrera vahel. Herrera sikutab brasiillast väga kõvasti särgist ning Firmino tõukab karistuseks Unitedi mehe pikali. Mõlemale kollane kaart. Raul Ojassaar: Tegelikult suluseisust tekkinud olukorrast tekib Liverpooli kastis paras tohuvabohu, pall käib korra postis ning Zlatan Ibrahimovic suunab palli peaga üle väravajoone. Raul Ojassaar: UNITED VIIGISTAB! Raul Ojassaar: Klavan nüüd eksib päris kehvasti, minnes kõrget palli liiga agaralt võtma, kuid õnneks tõid meeskonnakaaslased kastanid selles olukorras tulest välja. Veel on vaja kannatada! Raul Ojassaar: MIGNOLET! Suurepärane võimalus Unitedile, kuid (suluseisus) Rooney pommi suudab Mignolet tõrjuda! Raul Ojassaar: United toob äärekaitsja Darmiani asemele ette suure kolli Fellaini. Veerand tundi veel vastu pidada! Raul Ojassaar: Wijnaldum pääseb peaga Unitedi väravat ohustama, kuid löök lendab üle värava. Raul Ojassaar: Klavan võidab palli Ibrahimovici eest suurepäraselt ära. Raul Ojassaar: Rooney astub väga valusalt Milneri jala peale ning Liverpooli mees on endiselt murul. Pingil otsitakse koguni kanderaam välja. Raul Ojassaar: United domineerib hetkel täielikult. Juan Mata asendab Anthony Martiali. Raul Ojassaar: Rooney jõuab pealelöögini, kuid see läheb väravast mööda. Raul Ojassaar: Coutinho saadab sisuliselt oma esimese puutega Firmino vaat et üks-ühele olukorda, kuid De Gea teeb hea tõrje. Raul Ojassaar: Liverpool vahetab - vigastusest taastunud Philippe Coutinho asendab Origit. Raul Ojassaar: United on tasapisi mänguohje enda kätte haaramas. Surve on Liverpoolile peale pandud. Raul Ojassaar: Rooney pääseb Klavani vastu tsenderdama, kuid eestlane on kenasti vastas ning inglase üritus ohtlikuks ei kujune. Raul Ojassaar: Supervõimalus Unitedile! Mkhitarjan mängiti suurepäraselt kasti vabaks, aga tema tsenderdusele ei saa keegi jalga vastu. Raul Ojassaar: Nurgalöök aga Unitedile tuleb - langeb Mignolet' saagiks. Raul Ojassaar: Rooney katab Klavani vastu palli ning teenib korneri teisel pool väljakut. Raul Ojassaar: Origi virutab kasti nurgast väga ohtlikult peale ning teenib nurgalöögi Liverpoolile. Raul Ojassaar: Teine poolaeg algas! Raul Ojassaar: Manchester United vahetab poolajal - sisse tuleb ei keegi muu kui Wayne Rooney! Välja tuleb alumine keskpoolkaitsja Michael Carrick - seega Jose Mourinholt väga jõuline vahetus. Raul Ojassaar: Üks lisaminut avapoolajale lisatud. Raul Ojassaar: Liverpool ähvardas veel kahe standardolukorraga, kuid korralikku pealelööki teha ei suudetud. Raul Ojassaar: Unitedil tekkis väga kena moment, kuid lõpuks klaaris olukorra kenasti Klavan. Raul Ojassaar: Klavan võtab Unitedi mehe Valencia ülipuhtalt ja ülihästi maha. Hea töö! Raul Ojassaar: Pogba on selgelt liimist lahti. Raul Ojassaar: Premier League'i mängudes, kus James Milner on värava löönud, pole ta kunagi kaotajaks jäänud. Hea enne Liverpoolile!https://twitter.com/OptaJoe/status/820670890740477952 Raul Ojassaar: https://twitter.com/LFC/status/820670556915830784 Raul Ojassaar: Nüüd on mäng lahti läinud! Klavan puhastab teise nurgalöögi järjest. Raul Ojassaar: United saab karistusala piirilt trahvilöögi. Zlatan virutab madalalt peale ning Mignolet teeb fantastilise tõrje! Raul Ojassaar: Twitteris on pärast seda tobedat penaltiolukorda #Pogba trendima hakanud. Kordusest näidati praegu, kuidas mees Jordan Hendersoni väga jõuliselt ja jõhkralt Unitedi nurgalöögi ajal maha võttis. Raul Ojassaar: Lovren jääb võitluses Martiali vastu selgelt hiljaks ning saab kollase kaardi. Raul Ojassaar: JAMES MILNER VIIB LIVERPOOLI JUHTIMA! Raul Ojassaar: Ilmselge käega mäng Paul Pogbalt ning Liverpoolil on kuldne võimalus! Raul Ojassaar: PENALTI LIVERPOOLILE! Raul Ojassaar: Unitedi keskkaitsja Phil Jones kaotab palli kasti juures Firminole, Liverpool saab olukorrast nurgalöögi. Raul Ojassaar: Karistuslöök teeb Unitedi karistusalas natuke pingpongi ning läheb päris ärevalt lähedalt ka Klavanist mööda, kuid eestlane varvast vahele ei saa. Raul Ojassaar: Origi võidab Liverpoolile paremal äärel karistuslöögi. Raul Ojassaar: Mäng on nüüd läinud Unitedi kätte. Raul Ojassaar: Ja nüüd on suurepärane võimalus Pogbal, kes saab Klavani taha söödu, aga saadab palli väravast mööda. Raul Ojassaar: Ai-ai-ai! Klavani partner Lovren eksib väga rasvaselt tagasisööduga ning Zlatanil ei jää palju puudu, et pall Mignolet'st mööda torgata! Raul Ojassaar: Mäng on seni olnud äärmiselt kompiv. United paneb keskväljal Liverpooli käigud väga efektiivselt kinni. Raul Ojassaar: United otsib tagumises postis Zlatanit, kuid pall jääb talle napilt liiga pikaks. Raul Ojassaar: Klavan tõuseb julgelt ning otsib vasakult äärelt Milnerit... kuid sööt läheb ikka väga-väga-väga valesse kohta. Raul Ojassaar: Liverpool on avaminutite jooksul palli rohkem hoidnud ning üritab initsiatiivi enda kätte võtta. Raul Ojassaar: Kohe nurgalöök Liverpoolile! Raul Ojassaar: Väike lõbus meeldetuletus - üks Eesti jalgpallur on oma esimeses Old Traffordil peetud mängus võidu juba kätte saanud. Mart Poomi debüüt Derby County eest lõppes mälestusväärses matšis Derby 3:2 võiduga... Raul Ojassaar: MÄNG ALGAS! Raul Ojassaar: Mängu eel mälestati leinaseisakuga legendaarset treenerit Graham Taylorit, kes sel nädalal meie seast lahkus. Sümpaatne, et pea norus seismise asemel tekitati austati teda suure aplausiga. Raul Ojassaar: https://twitter.com/osokas/status/820660904597590017 Raul Ojassaar: https://twitter.com/ManUtd/status/820660264517455872 Raul Ojassaar: https://twitter.com/LFC/status/820660219407638528 Raul Ojassaar: https://twitter.com/OptaJoe/status/820657732487446528 Raul Ojassaar: Natuke halvem lugu on aga Nathaniel Clyne'iga, kes sai Southamptoni vastu kerge vigastuse. Tema asemel alustab paremkaitses vaid 18-aastane Trent Alexander-Arnold, kelle jaoks on tegu esimese algkoosseisus alustamisega Premier League'is. Algrivistuse debüüt Old Traffordil ülitähtsas derbis - no pressure, kid! Raul Ojassaar: Suurepärane uudis Liverpooli jaoks on see, et täna on tagasi Jordan Henderson, kes viimastest mängudest vigastuse tõttu on eemale jäänud. Raul Ojassaar: https://twitter.com/LFC/status/820655323031760899 Raul Ojassaar: Matipi olukorra kohta loe lähemalt siit: http://sport.delfi.ee/news/jalgpall/klavan/liverpool-ei-julge-joel-matipi-manchester-unitedi-vastu-kasutada-sest-pelgab-fifa-karistust?id=76913142 Raul Ojassaar: Peamine uudis on loomulikult see, et Ragnar Klavan on jätkuvalt Liverpooli algrivistuses. Joel Matip on täna koosseisust välja jäetud, sest Liverpool ei ole tema kohta FIFAlt veel vastust saanud. Raul Ojassaar: Tere õhtust! Suure-suure mänguni on jäänud veel natuke vähem kui pool tundi ning on sobiv aeg meie otseblogiga algust teha.

Enne mängu:

Liverpooli ja Unitedi eelmine kohtumine oktoobris jäi Anfieldi staadionil 0:0 viiki. Selline tulemus sobis rohkem Jose Mourinhole, kelle plaan oli Liverpooli võimalused hoida võimalikult miinimumi peal. Võib kindel olla, et kodusel Old Traffordil näeme ründavamat meeskonda.

Liverpool ja Old Trafford pole kunagi olnud kuigi hea kombinatsioon. Viimasest 14 mängust sel staadionil on kaotatud tervelt 11. Lootust ei sisenda eriti ka fakt, et mitmed põhimehed on endiselt vigastustondi küüsis. Äsja sai terveks Philippe Coutinho, jätkuvalt on rivist väljas Jordan Henderson ja Joel Matip, Sadio Mane täidab Senegali ees kohustusi Aafrika Rahvuste Karikal.

Jose Mourinho (Manchester United): "Derbidel või clasicotel, nagu me neid Portugalis ja Hispaanias kutsume, ei ole favoriite. Hetkevorm, vigastused ja saadaval olevad mängijad ei loe eriti palju. Need on eraldiseisvad mängud, muust kontekstist isoleeritud. Enne kui ma Manchesteri tulin, tähendas Liverpooli vastu mängimine suure ja ajaloolise klubiga mängimist, mitte ainult selles riigis, vaid kogu maailmas. Manchester Unitedis lisandub siia ka ajalooline rivaliteet ning see loeb fännidele palju. Peame selle tundega kaasa minema."

Jürgen Klopp (Liverpool): "Vastane on paremaks läinud, nad on teineteisega rohkem harjunud (kui kolm kuud tagasi). Üks tähtis näide on Henrikh Mkhitarjan - tal võttis veidi aega, aga nüüd nad saavad kasutada tema silmapaistvat kvaliteeti. Nad on enesekindlamad, hoopis teistsugune meeskond. Kodumängus pidime me mängu võrdsustama oma mängijate kvaliteediga. Pidime domineerima, kui nemad ainult kaitsesid. Võime pühapäeval sama üritada, aga kui läheb teisiti, siis me oleme valmis. Mul pole tegelikult õrna aimugi, kuidas kõik välja hakkab nägema. Oleme kõigeks valmis."