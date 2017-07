FOTOD | Klavan hakkab sisuliselt mängima Hollandi koondise vormis

Üleni oranži värvi vutiürp meenutab kangesti Hollandi koondise kuulsaid vorme - Georginio Wijnaldum tunneb end kahtlemata koduselt!

Eelmisel hooajal oli Liverpooli kolmandaks vormiks üleni neoonkollane-roheline riietus.

Liverpool jätkab hooaja ettevalmistust Aasias, kui Hong Kongis kohtutakse ülehomme Crystal Palace'iga ning kolm päeva hiljem kas West Bromi või Leicesteriga.

