FOTOD JA VIDEO | Klavanita mänginud Liverpool võitis Stoke Cityt kindlalt, väravavaht Mignolet pääses imekombel punasest kaardist

"Raggy haigestus. Selliseid asju paraku Loode-Inglismaal novembri lõpus juhtub," teatas Liverpooli peatreener Jürgen Klopp enne mängu algkoosseisu tutvustades.

Liverpooli viis 17. minutil juhtima Sadio Mane, kaks tabamust sepistas 67. minutil vahetusest sekkunud Mohamed Salah. Egiptlane sahistas võrku 77. ja 83. minutil.

Enim kõneainet jääb mängust pakkuma väravavaht Simon Mignolet jäme viga 39. minutil Stoke'i senegallasest ründajale Mame Dioufile karistusala lähistel, mille eest belglane sai vaid kollase kaardi.

Ok so Mignolet just got a yellow card for this, that isn’t denying a clear goal scoring opportunity no??? Is that some sort of joke?! pic.twitter.com/zlfLmULgj8

Kolm võidupunkti tõstsid Liverpooli tabelis viiendale kohale. Liidrist Manchester Cityst jäädakse maha 12 punktiga. Neljandal kohal asuv Arsenal jääb kahe, kolmas meeskond Chelsea kolme silma kaugusele.

Klavan oli enne tänast Liverpooli algrivistusse kuulunud järjest kuues kohtumises. Meeskonna keskkaitsepaari moodustasid täna Joel Matip ja Dejan Lovren.

Teised mängud:

Arsenal - Huddersfield 5:0

Bournemouth - Burnley 1:2

Chelsea - Swansea 1:0

Everton - West Ham 4:0

Manchester City - Southampton 2:1

Stoke City - Liverpool

Kloppi kommentaar Mignolet' kollasele kaardile: "Ma ei arva, et meil Mignolet' olukorras vedas, tema ümber oli veel kaks kaitsjat ning ta polnud viimane mees."Klopp Salah'st ja mängust: "Ütlesin Salah'le vaid suured tänud. Selliselt mängu sekkuda on päris meeldiv. Meil oli palju tööd teha, sest Peter Crouch teeb iga meeskonna elu raskeks. Nad olid ka mööda maad mängides head. Pidime teiste pallide pärast kõvasti võitlema. See oli igati teenitud võit. Oleme väga õnnelikud!"

Emotsionaalsed lõpuhetked Liverpooli meeskonnale ja fännidele. Tagasi võidulainel! https://twitter.com/LFC/status/935993432530702337

Kõlab lõpuvile. Liverpool võtab 3:0 võidu ja tõuseb tabelis viiendale kohale. 14 mängust kirjas 26 silma. Liidrist Manchester Cityst jäädakse maha 12 punktiga. Esikolmik on aga vaid kolme punkti kaugusel.

Lõppenud mängud:Arsenal - Huddersfield 5:0Bournemouth - Burnley 1:2 Chelsea - Swansea 1:0

Kõikides sarjades kokku on endine AS Roma ründaja Salah löönud juba 17 väravat. Võimas!

Vahetusest sekkunud Mohamed Salah lööb 83. minutil 3:0! https://twitter.com/AnfieldGoals_/status/935986106260246528

2:0! Mohamed Salah vormistab 77. minutil sisuliselt juba Liverpooli võidu.

Everton - West Ham 3:0 (67. min Rooney mütsitrikk!) JA VEEL MILLINE VÄRAV!

Bournemouth on 79. minutil (Norra ründaja Joshua King) ühe värava tagasi löönud. Burnley juhib nüüd vaid 2:1.

Jürgen Klopp teeb 67. minutil kaks vahetust korraga: Milner ja Salah sisse, Oxlade-Chamberlain ja Solanke puhkama.

Arsenali teine värav (Giroud lõpetas) oli nauditava tiimitöö tulemus:

Manchester City on 47. minutil skoori avanud. Virgil Van Djikilt väga õnnetu omavärav.

Mis toimub Londonis!? Özil lõi 73. minutil juba 4:0!

VÄRAVASADU LONDONIS! Arsenal - Huddersfield 3:0 (69. min Giroud, 70. min Sanchez). Varem: Chelsea - Swansea 1:0 (55. min Rüdiger)

Burnley on võõrsil Bournemouthi vastu vaikselt mängu ära otsustamas. Islandlane Johann Gudmundsson lõi 66. minutil juba 2:0. Burnley tõuseks tabelis sellega Liverpooli järele kuuendale kohale.

Mignolet viga videos: https://twitter.com/niallhoult180/status/935971992473399297

Teised skoorid (kolmes esimeses on käimas 51. minut, kahes viimases vaheaeg): Arsenal - Huddersfield 1:0Bournemouth - Burnley 0:1Chelsea - Swansea 0:0Everton - West Ham 2:0Manchester City - Southampton 0:0

Mignolet viga ka pildis. Tõesti vedas, et ainult kollase sai. Foto: Reuters/Scanpix

POOLAEG! Liverpool juhib 45 minuti järel 1:0. Publik saatis kohtunikud riietusruumi kõva vilekoori saatel.

43. minut: Liverpooli teine värav oli lähedal! Stoke'i kaitsjate selja taha jooksu peale söödu saanud Sadio Mane pääseb väravavahiga üks-ühele, kuid lööb palli vasakusse posti.

Tallinnas "lonkinud" Šveitsi koondislane Shaqiri karistuslöök Stoke'i veel väravani ei löö. Sellele järgnenud nurgalöök (ja veel järgminegi) luhtub samuti.

39. minut: Liverpooli väravavaht Simon Mignolet tõmbab Stoke'i ründaja praktiliselt karistusala joonel maha ja teenib kollase kaardi. Stoke'i treenerid ja pink nõuavad muidugi punast! (Foto: Reuters/Scanpix)

Everton - West Ham 2:0! Wayne Rooney sahistas uuesti võrku 28. minutil

Everton - West Ham 1:0! Wayne Rooney 18. minutil penaltist Joe Harti tõrjest tagasi põrkunud pall.

0-1! Sadio Mane viib Liverpooli 17. minutil juhtima.

Seni Liverpooli mängus väravateta... https://twitter.com/LFC/status/935964616571740160

Samal ajal Prantsusmaal: Lyonil katkes 672-minutiline puhta värava seeria. https://twitter.com/GracenoteLive/status/935940804329332736

Arsenal on juba 3. minutil Lacazette'i tabamusest Huddersfieldi vastu 1:0 juhtima läinud.

Hoiame mõistagi silma peal ka teistel kohtumistel. Kolm kohtumist on juba alanud.

"Raggy on haige. Nii paraku novembri lõpus Loode-Inglismaal kipub juhtuma." https://twitter.com/AnfieldHQ/status/935949714549297152

Ehk eesti keeles: Ragnar Klavan jääb eemale haiguse tõttu, Adam Lallanal on väike lihasevenitus.

Liverpooli koduleht: Ragnar Klavan is ruled out due to illness, while Adam Lallana is not part of the matchday squad as a precaution due to a minor muscle strain. https://twitter.com/AnfieldHQ/status/935948289559678977

Ragnar Klavan on väidetavalt haigestunud.

Klavanit pole täna pingilgi! https://twitter.com/LFC/status/935946590124113920

Kahjuks mitte! Liverpooli keskkaitsepaari moodustavad Dejan Lovren - Joel Matip. https://twitter.com/JamesPearceEcho/status/935946364223139841

Stoke'i peatreener ei pidanud paljuks staadionile saabudes fännidele läbi aia autogramme jagada. https://twitter.com/stokecity/status/935937041350656000

Oleme algkoosseisude ootuses, mis peaksid ilmuma umbes tund enne avalööki: https://twitter.com/LFC/status/935924842750251008

