FOTOD JA BLOGI | Liverpooli rekordost lõi debüütmängus võiduvärava

Ragnar Klavani koduklubi FC Liverpool alistas reedel FA karikamängus külla sõitnud linnarivaal Evertoni 2:1. Võiduvärava lõi debüüdi teinud keskkaitsja Virgil van Dijk, kes 84. minutil nurgalöögi järel peaga võiduvärava.

Avapoolaja lõpus oli inglane James Milner Liverpooli mänguskoori avanud, teise mängupoole keskel suutis islandlane Gylfi Sigurdsson kontrarünnakul viigistada.





Klavan tänaseks mänguks algkoosseisu ei pääsenud ja alustas vahetusmehena. Peatreener Jürgen Klopp selgitas mängu eel, et Klavan ja Dejan Lovren said täna puhkust, sest on viimastel nädalatel väga palju mänginud. Van Dijki kõrval tegutses Joel Matip.

Teises tänases karikamängus alistas Manchester United esiliigaklubi Derby County 2:0.

Liverpooli algkoosseis: Karius, Gomez, Matip, Van Dijk, Robertson, Milner, Can, Oxlade-Chamberlain, Lallana, Mane, Firmino.

Evertoni algkoosseis: Pickford, Kenny, Holgate, Jagielka, Martina, McCarthy, Schneiderlin, Rooney, Bolasie, Sigurdsson, Calvert-Lewin.