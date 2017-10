FOTOD JA BLOGI | Liverpool mängis Manchester Unitedi üle, kuid jättis väravad löömata

Liverpool oli selgelt domineerivam pool terve mängu vältel, kuid Unitedi puurivahti David de Gea`d neil üle mängida ei õnnestunud. Kohtumise ohtlikuim olukord tekkis Liverpoolil avapoolaja lõpus, kui Joel Matip pääses karistusala keskelt segamatult löögile, ent De Gea suutis imekombel jalaga tõrjuda.

Teist poolaega veelgi enam valitsenud Liverpooli teine suurepärane võimalus oli 56. minutil, kuid siis kõmmutas Emre Can lähilöögist palli üle värava. Viis minutit hiljem nõudis kodumeeskond penaltit, kui Ander Herrera "aitas" Philippe Coutinhol karistusalas kukkuda, ent kohtuniku vile vaikis.

Liverpool tegi mängu jooksul 19 pealelööki Unitedi kuue vastu (neist raamidesse 5:1) ning valdas palli 62% ajast. Eriti varju jäi täna Unitedi ründetäht Riomelu Lukaku.

ManU tõusis tänu viigipunktile ainuliidriks 20 punktiga, kuid Manchester City (19p) on pidanud mängu vähem. Juba neljanda viigi teinud Liverpool jagab 13 punktiga 4.-6. kohta.

Klavan täna Liverpooli eest platsile ei saanud, keskkaitses tegid igati korraliku partii Matip ja Dejan Lovren.

Tere. Inglismaa jalgpalli kõrgliigas on täna kuumaks vastasseisuks Liverpool - Manchester United. Ja meie nõuame Ragnar Klavanit väljakule!

Liverpool on saanud kerge initsiatiivi

Teine poolaeg on alanud.

56. minut: Can sai hiilgava söödu karistusalasse, kuid ei suuda palli ühe puutega võrku saata! Pall vuhises üle värava. https://twitter.com/LFC/status/919181852421869568

61. minut: Coutinho kukub karistusalas! Kordus näitab, et Herrera aitas sellele kaasa, kuid kohtuniku vile vaikib ja Liverpool penaltit ei saa.

United on enamuse teisest mängupoolest tegelenud vaid kaitsetööga. Mourinhot rahuldab ilmselt viigipunkt.

Statistika näitab, et kõige vähem on täna palli puutunud Unitedi ründetäht Lukaku, vaid 17 korda...

Coutinho sööt on värava ette spurtinud Salahi jaoks pisut kõrge. Taas ohtlik olukord Liverpoolilt.

Viis minutit normaalaja lõpuni ja vägisi jääb mulje, et liigutakse väravateta viigi suunas.

Kohtumise normaalajale on lisatud kolm minutit.

⚽ From Riise's rocket to Owen's curler...

It's our top 10 Anfield goals against @ManUtd. pic.twitter.com/AshfH3lLju— Liverpool FC (@LFC) October 13, 2017