FOTO: Vihased fännid vandaalitsesid Liverpooli staari 70 000 eurot maksva Porsche kallal

Masin oli kõrvuti koos teiste Liverpooli mängijate autodega, kuid vandaalitsetud oli vaid selle kallal. See vallandas Inglise meedias spekulatsiooni, nagu olnuks tegu fännide kättemaksuga selle eest, et Coutinho väidetavalt Barcelona pakkumisega nõustus.

Kohale kutsuti politsei ning Coutinho asemel tuli auto olukorda hindama üks Liverpooli töötajatest. Brasiillane, kes oli peol koos naisega, otsustas turvalisuse huvides taksoga koju minna.

Liverpooli hooaja parimaks mängijaks nimetati ründaja Sadio Mane. Aasta noormängija tiitliga läks koju 18-aastane kaitsja Trent Alexander-Arnold. Eriauhinna sai klubis 10 aastat veetnud poolkaitsja Lucas Leiva.

