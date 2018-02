FOTO | Tottenhami eilne ülikiire värav Manchester Unitedi vastu poleks tohtinud tegelikult lugeda?

Tegelikult aga ei oleks tohtinud värav lugeda - nimelt oli Spursi ründaja Harry Kane, kes tabamuse jaoks äärmiselt vajaliku peapalli võitis, lahtilöögi ajal selgelt vastase väljakupoolel. Kuna ta sai sellest selgelt edu, oleks kohtunikud pidanud värava tühistama. Vähemalt nii arvas Sky Sportsi jaoks kaastööd teinud endine õigusemõistja Graham Poll.

"Kui selles mängus kasutataks videokorduseid, oleks see värav tühistatud," sõnas Poll. "Tehniliselt ei tohiks see värav lugeda."

The Tottenham goal shouldn't of stood, Harry Kane was in the United half before kick-off pic.twitter.com/PegfSIMk6c