FOTO | Prantsusmaa jalgpallitäht ründas sotsiaalmeedias oma eksnaist

Manchester Unitedi ründaja Anthony Martiali eraelu on taas uudistes, sest jalgpallur pidas vajalikuks avalikuse ees rünnata oma eksnaist Samantha Helenat.

Kaunis naine koolis 2015. aastal koos Martialiga Monacost Manchesteri koos nende ühise tütre Peytoniga, kuid suhe ei kestnud kaua peale seda. 2016. aasta jaanuaris ringlesid kuulujutud, et jalgpallur petab oma kaasat X-Factori saatest tuntud Emily Wademaniga. Neli kuud peale seda teatas paar, et lahutab.

Kõige värskem tüli paari vahel tekkis nende tütre Peytoni sünnipäeva korraldamise üle. Martial olevat peole kaasa võtnud ka uue tüdruksõbra. Selle peale aga ägestus Samantha ja kirjutas oma Snapchati kontole tema kohta halvustavat. See aga ei meeldinud Martialile, kes asus oma tüdruksõpra kaitsma.

Instagrami ülesse pandud pildi kõrval kirjutas prantslane muuhulgas ka selles, et Samanthal pole eluga muud peale hakata kui nendest rääkida. "Sa oled mu lapse ema ja tänu austusele tema vastu, ei ole ma kunagi halvustavalt sinu kohta rääkinud, kuid praegu on vaja lõpetada need valed," lisas Martial.