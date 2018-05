FOTO | Millele sa alla kirjutasid? Liverpooli uusim ost allkirjastas lepingu asemel suvalise kirjutise

Fabinho oma "lepinguga" Foto: Liverpool FC

Liverpooli jalgpalliklubi andis eile teada, et on AS Monacost ostnud 24-aastase keskpoolkaitsja Fabinho. Klubi kodulehel olnud ülemineku-uudise juures olnud foto juures allkirjastas Fabinho aga lepingu asemel hoopis suvalise uudise!