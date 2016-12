Vardy eemaldati Leicesteri eelmise vooru kohtumises Stoke City vastu olukorra eest, mis paljude fännide ning asjatundjate arvates ei oleks pidanud punast kaarti väärima. Leicester andis eemaldamisega automaatselt kaasneva mängukeelu vastu sisse ka protesti, kuid seda ei rahuldatud.

Tänasel Leicester - Everton kohtumisel otsustasid klubi omanikud staadionil olevale publikule välja jagada tuhandeid Vardy näopildiga maske, et nemadki oma pahameelt välja saaksid näidata.

Leicester fans have got a Jamie Vardy mask on their seat today - in protest by owners at his ban pic.twitter.com/6qZccPRGTw