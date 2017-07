FOTO | Klavani meeskonnakaaslaseks saama pidanud Mendy hakkab hoopis rivaalide eest mängima

Hetkel veel Monaco hingekirjas olev vasakkaitsja postitas Instagrami pildi, kus on näha, et ta on suundumas Los Angelesse, kus hetkel viibib ka Manchester City meeskond.

Prantsuse meedia väitel makstakse Mendy eest 52 miljonit naela ning leping peaks saama allkirjastatud järgmise paari päeva jooksul.

City peatreener Pep Guardiola lasi suve alguses klubist lahkuda kolmel kaitsjal - Bacary Sagnal, Gael Clichyl ja Pablo Zabaletal. Kui Mendy üleminek jõustub, siis on hispaanlane kõik tühjad kohad asendanud uute mängijatega, sest viimastel nädalatel on klubiga liitunud Kyle Walker ja Danilo.

